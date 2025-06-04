"Ростсельмашу" для отказа от неоплачиваемых отпусков нужно продавать от 400 машин в месяц

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компании "Ростсельмаш" в 2025 году необходимо продать 2,5 тысячи единиц сельхозтехники, чтобы не отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск, сообщила в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

До этого она обсудила с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, командой правительства региона и руководством "Ростсельмаша" угрозы, которые могут привести к приостановке работы завода и увольнению сотрудников. Также они обсудили решения, которые позволят пережить острую фазу падения доходности.

"Выводы неутешительные: если не удастся реализовать 2,5 тысячи тракторов и комбайнов, работникам предприятия придется уйти в неоплачиваемые отпуска. Все возможные антикризисные меры поддержки уже использованы. Среди них перенос сроков уплаты утилизационного сбора на конец 2025 года. Это поможет "Ростсельмашу" сохранить оборотные средства на фоне роста стоимости кредитов и направить около 25 млрд рублей на производство, рабочие места и комплектующие", - написала Абрамченко.

По ее словам, также завод имеет доступ к иным мерам господдержки. В частности, продолжает действовать программа субсидирования скидок на отечественную сельхозтехнику, финансирование которой в 2025 году составит 10 млрд рублей. Основной получатель - "Ростсельмаш".

Кроме того, компания "Росагролизинг" докапитализирована на 4,3 млрд рублей, что позволит реализовывать технику "Ростсельмаша" на льготных условиях до конца года.

"С мая ставки по льготному лизингу снижены до 8-12% - это ниже рыночных. Это позволило продавать не 7 единиц в сутки, а 19. Для того, чтобы завод жил и развивался, нужно продавать не менее 400 машин в месяц", - пояснила Абрамченко.

Она отметила, что Минпромторг и "ДОМ. РФ" запустили новую программу льготного лизинга через инфраструктурные облигации, что привлечет до 30 млрд рублей внебюджетных средств. Эффект данного инструмента можно будет ощутить не раньше осени.

Также действует и региональная программа субсидирования, по которой селянам при покупке донской сельхозтехники областной бюджет субсидирует 20% ее стоимости.

Абрамченко добавила, что недоступность заемного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники. Поэтому общая задача - обеспечить платежеспособной спрос.

"Ростсельмаш" в мае сообщил, что меняет рабочий график и переносит единый ежегодный отпуск коллектива с августа-сентября на июнь. Решение принято в целях оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 6,923 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. При этом выручка снизилась на 20,7%, до 78,374 млрд рублей.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.