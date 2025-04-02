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Индексы США в основном выросли во вторник

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и другие новости в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тыс. и составило 7,568 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,762 млн, а не 7,74 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня.

Слабые статданные могут повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Tesla по итогам торгов нарастила капитализацию на 3,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 1%, Microsoft Corp. - на 1,8%, Apple Inc. - на 0,5%, Nvidia Corp. и Alphabet Inc. - на 1,6%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайских автопроизводителей на новостях об увеличении их поставок в марте также подорожали: XPeng - на 1,2%, Nio - на 1,6%, Li Auto - на 1,8%.

Рыночная стоимость Progress Software подскочила на 12,1%. Разработчик программного обеспечения в первом финансовом квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше ожиданий рынка и улучшил годовой прогноз.

Цена бумаг PVH Corp. взлетела на 18,2%. Владелец известных брендов одежды также опубликовал сильную квартальную отчетность и дал хороший прогноз.

Акции Macy's Inc. прибавили в стоимости 2,5% после того, как сеть универмагов объявила о назначении с 22 июня главным финансовым директором и главным операционным директором Томаса Эдвардса-младшего, последние восемь лет занимающего аналогичные должности во владельце модных брендов Capri Holdings. Эдриан Митчелл, работавший CFO и COO ритейлера с марта 2023 года, покинет эти посты на день раньше.

Бумаги Capri подешевели на 1,9%.

Johnson & Johnson потеряла 7,6% рыночной стоимости по итогам торгов после новостей о том, что судья отклонил предложение компании на $9 млрд об урегулировании имеющихся и будущих исков, связанных с использованием талька в ее продукции.

American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines Co. сократили капитализацию соответственно на 2,4%, 2,7% и 5,9% после ухудшения их рейтингов аналитиком Jefferies Шейлой Кахьяоглу.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,03% и составил 41989,96 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 5633,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,87% и составил 17449,89 пункта.

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