Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Крупные авиакомпании вновь начинают выполнять рейсы в регионе Карибского моря после снятия запрета, который ввели авиационные власти США из-за операции американских военных в Венесуэле, сообщает The Washington Post.

В воскресенье утром Федеральное управление гражданской авиации США отменило запрет на перелеты возле Венесуэлы, Пуэрто-Рико и в других местах региона.

В United Airlines отметили, что выполнят большинство запланированных на воскресенье рейсов, добавят в график дополнительные рейсы для районов, наиболее затронутых чрезвычайной ситуацией. В Delta Air Lines отметили, что начнут отправлять и принимать рейсы в 13 аэропортах.

Издание напоминает, что ограничения накануне затронули 1 тыс. рейсов; кроме United Airlines и Delta Air Lines, их отменяли JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines и American Airlines.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. По его словам, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном. Однако сама Родригес заявила, что страна никогда не станет чьей-либо колонией и что Мадуро - легитимный президент Венесуэлы.

The Washington Post отмечает, что в воскресенье в Каракасе не заметно крупных скоплений людей, празднующих пленение Мадуро или протестующих против действий США. Заметны очереди за продовольствием, медикаментами и бензином, но они стали короче, чем в субботу.