Поиск

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Крупные авиакомпании вновь начинают выполнять рейсы в регионе Карибского моря после снятия запрета, который ввели авиационные власти США из-за операции американских военных в Венесуэле, сообщает The Washington Post.

В воскресенье утром Федеральное управление гражданской авиации США отменило запрет на перелеты возле Венесуэлы, Пуэрто-Рико и в других местах региона.

В United Airlines отметили, что выполнят большинство запланированных на воскресенье рейсов, добавят в график дополнительные рейсы для районов, наиболее затронутых чрезвычайной ситуацией. В Delta Air Lines отметили, что начнут отправлять и принимать рейсы в 13 аэропортах.

Издание напоминает, что ограничения накануне затронули 1 тыс. рейсов; кроме United Airlines и Delta Air Lines, их отменяли JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines и American Airlines.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. По его словам, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном. Однако сама Родригес заявила, что страна никогда не станет чьей-либо колонией и что Мадуро - легитимный президент Венесуэлы.

The Washington Post отмечает, что в воскресенье в Каракасе не заметно крупных скоплений людей, празднующих пленение Мадуро или протестующих против действий США. Заметны очереди за продовольствием, медикаментами и бензином, но они стали короче, чем в субботу.

Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

 ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов

Директор Института Латинской Америки: пока судьба всех активов в Венесуэле остается неизменной

Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

 Рубио, Хегсет и замглавы аппарата Белого дома разрабатывают систему управления Венесуэлы

США до спецоперации предлагали Мадуро сложить полномочия и уехать в Турцию

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

 Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле лишь при вложениях в ее нефтяную отрасль

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

 В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 59 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8056 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });