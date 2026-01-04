Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле при вложениях в ее нефтяную отрасль

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Администрация США объяснила американским компаниям, что они получат компенсацию за ранее национализированное в Венесуэле имущество, если вложат средства в модернизацию нефтяной промышленности этой страны, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Два человека, знакомых с инициативой администрации, заявили, что за последние недели служащие администрации сказали сотрудникам нефтяных компаний следующее: если они хотят компенсации за свои буровые вышки, нефтепроводы и другое конфискованное имущество, они должны быть готовы вернуться в Венесуэлу, сейчас, массированно инвестировать для оживления изношенной венесуэльской нефтяной отрасли", - пишет издание.

Однако, по словам его собеседников, в американском коммерческом секторе отнеслись настороженно к этому предложению, поскольку, по их мнению, непонятно даже то, кто в обозримом будущем будет руководить Венесуэлой.

Один из чиновников отметил, что план Белого дома находится на повестке дня уже 10 дней. "Но инфраструктура в Венесуэле в настолько плачевном состоянии, что никто в этих компаниях не может дать адекватной оценки тому, как ее можно привести в порядок", - добавил он.

Другой неназванный представитель отрасли пояснил, что программа администрации США находится на самой начальной стадии. "При подготовке к смене режима шли консультации. Они получались спорадическими, и в индустрии к ним относились в общем без энтузиазма", - сказал он.

Также велись обсуждения будущего венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Собеседник Politico отметил, что, хотя планируется сменить ее руководство, эту компанию не собираются денационализировать и дробить, по крайней мере, на данном этапе, поскольку поставки нефти должны продолжаться.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть пока остается в силе. В то же время американский лидер говорил, что США могут извлечь много выгоды из венесуэльских ресурсов.