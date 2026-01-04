Поиск

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле при вложениях в ее нефтяную отрасль

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Администрация США объяснила американским компаниям, что они получат компенсацию за ранее национализированное в Венесуэле имущество, если вложат средства в модернизацию нефтяной промышленности этой страны, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Два человека, знакомых с инициативой администрации, заявили, что за последние недели служащие администрации сказали сотрудникам нефтяных компаний следующее: если они хотят компенсации за свои буровые вышки, нефтепроводы и другое конфискованное имущество, они должны быть готовы вернуться в Венесуэлу, сейчас, массированно инвестировать для оживления изношенной венесуэльской нефтяной отрасли", - пишет издание.

В миреСМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленностьЧитать подробнее

Однако, по словам его собеседников, в американском коммерческом секторе отнеслись настороженно к этому предложению, поскольку, по их мнению, непонятно даже то, кто в обозримом будущем будет руководить Венесуэлой.

Один из чиновников отметил, что план Белого дома находится на повестке дня уже 10 дней. "Но инфраструктура в Венесуэле в настолько плачевном состоянии, что никто в этих компаниях не может дать адекватной оценки тому, как ее можно привести в порядок", - добавил он.

Другой неназванный представитель отрасли пояснил, что программа администрации США находится на самой начальной стадии. "При подготовке к смене режима шли консультации. Они получались спорадическими, и в индустрии к ним относились в общем без энтузиазма", - сказал он.

Также велись обсуждения будущего венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Собеседник Politico отметил, что, хотя планируется сменить ее руководство, эту компанию не собираются денационализировать и дробить, по крайней мере, на данном этапе, поскольку поставки нефти должны продолжаться.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несколько часов назад его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть пока остается в силе. В то же время американский лидер говорил, что США могут извлечь много выгоды из венесуэльских ресурсов.

США Венесуэла Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио будет играть ведущую роль в руководстве США Венесуэлой

Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле при вложениях в ее нефтяную отрасль

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

 В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января

Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

 Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

 Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

Мадуро вывели из самолета, приземлившегося в штате Нью-Йорк

CBS сообщил, что Мадуро доставлен в федеральный следственный изолятор в Бруклине

 CBS сообщил, что Мадуро доставлен в федеральный следственный изолятор в Бруклине
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8055 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });