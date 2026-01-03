Поиск

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 г. составила $16,5 млрд, такие данные приведены в инфографике в ходе интервью гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Портфель зарубежных заказов по итогам 2025 г. составил $200 млрд.

Выручка "Росатома" в открытой части в 2025 г. превысила 3 трлн руб., рассказал в интервью Лихачев.

По его словам, выручка госкорпорации превысила в прошлом году 3 трлн рублей в открытой части, и половина ее - "те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений".

Объем зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2024 г. составил более $200 млрд, а экспортная выручка - более $18 млрд, сообщала ранее госкорпорация. Выручка "Росатома" в 2024 г. составила 3.09 трлн руб.

Выручка госкорпорации "Росатом" к 2030 году должна вырасти до 5 трлн руб., говорилось в отчете "Росатома" за 2024 г.

Росатом
