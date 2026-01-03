СМИ сообщили, что операция США в Венесуэле не затронула нефтяную промышленность

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Объекты венесуэльской нефтяной промышленности не пострадали в ходе операции США в Венесуэле, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с вопросом, серия авиаударов США в Каракасе, штатах страны не коснулась нефтяной инфраструктуры Венесуэлы", - информирует агентство.

Они добавили, что такие ключевые объекты энергетического сектора как порт Хосе, нефтеперерабатывающий завод в Амуае и месторождения в районе Ориноко продолжают функционировать.

В свою очередь в американской компании Chevron, работающей в Венесуэле, заявили, что по-прежнему уделяют первостепенное внимание безопасности своего персонала и активов, работают с соблюдением норм и законов.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны ее президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.