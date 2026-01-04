Поиск

ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года

Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК.

"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонным фактором", - говорится в сообщении.

Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. В частности, Казахстан в январе вступает в фазу активного погашения "долга" за сверхдобычу в предыдущие периоды, из-за чего весь производственный план ОПЕК+ должен перейти к последовательному снижению.

Если в декабре общая квота альянса (с учетом компенсаций) составляла 38,216 млн б/с, то в январе она снизилась до 38,088 млн б/с, а в феврале опустится до 37,826 млн б/с, в марте - до 37,768 млн б/с.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали ускоренно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.

