ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в январе-мае 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных организаций в криптовалюты и кредитование криптокомпаний, говорится в материалах регулятора.

ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также проанализировать объем кредитования криптокомпаний за IV квартал 2025 года - I квартал 2026 года.

Срок предоставления данных: за IV квартал 2025 года – не позднее 1 февраля 2026 года, за I квартал 2026 года – 1 мая 2026 года.

Состав участников обследования будет уточнен позже.

Банк России в январе-июне 2026 года проведет обследование вложений физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, а также обследование совокупных показателей стратегий автоследования (о совокупных объемах средств клиентов, количестве клиентов), в рамках которых проводятся операции с ценными бумагами, ПФИ, ЦФА, стоимость которых привязана к стоимости криптовалюты.