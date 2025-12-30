Поиск

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в январе-мае 2026 года проведет обследование вложений поднадзорных организаций в криптовалюты и кредитование криптокомпаний, говорится в материалах регулятора.

ЦБ планирует оценить вложения финансовых организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также проанализировать объем кредитования криптокомпаний за IV квартал 2025 года - I квартал 2026 года.

Срок предоставления данных: за IV квартал 2025 года – не позднее 1 февраля 2026 года, за I квартал 2026 года – 1 мая 2026 года.

Состав участников обследования будет уточнен позже.

Банк России в январе-июне 2026 года проведет обследование вложений физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, а также обследование совокупных показателей стратегий автоследования (о совокупных объемах средств клиентов, количестве клиентов), в рамках которых проводятся операции с ценными бумагами, ПФИ, ЦФА, стоимость которых привязана к стоимости криптовалюты.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

 ЦБ в 2026 году проведет обследование вложений финорганизаций в криптовалюты

"Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

 "Росспиртпром" получил разрешение ФАС на покупку 100% акций АО "Татспиртпром"

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

 Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });