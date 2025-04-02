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Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Президент "АвтоВАЗа" назвал падение всего авторынка в марте "драматическим"

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в марте 2025 года упали на 33%, до 28 699 штук, оказавшись на 7,4% выше февральского результата, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

По собственным данным предприятия, общерыночная динамика в марте была еще хуже - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 44,4%. Абсолютной цифры по рынку в компании не приводят.

За I квартал 2025 года в России было реализовано 76 217 автомобилей Lada (-16,8%). Общий объем отечественного рынка, по данным компании, в январе-марте снизился почти на четверть (на 24,8%).

"Драматическое падение рынка в марте и итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу, и другие неблагоприятные факторы", - сказал через пресс-службу президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

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