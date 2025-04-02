Сборы по договорам ОСГОП увеличились на 60,4% в 2024 году, выплаты выросли на 9,3%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сборы по договорам обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2024 год увеличились на 60,4% по сравнению с 2023 годом и превысили 2,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.

В то же время выплаты по этому виду обязательного страхования ответственности за тот же период составили 865,5 млн рублей, увеличившись на 9,3%.

На показатели статистики в ОСГОП повлияло распространение положений федерального закона об ОСГОП на перевозчиков такси с сентября 2024 года, водители такси начали заключать такие договоры заблаговременно (до этого жизнь и здоровье пассажиров такси были застрахованы в пределах лимитов полиса ОСАГО, которые составляют 500 тыс. рублей по сравнению с 2 млн рублей по договорам ОСГОП - ИФ).

Всего количество оформленных в РФ за прошлый год договоров ОСГОП составило почти 209,3 тыс., увеличившись в 3,7 раза.

Средняя премия по договору ОСГОП сократилась на 57% в 2024 году к уровню 2023 года и составила 13,9 тыс. рублей. Средняя выплата по договору ОСГОП в прошлом году составила 214,6 тыс. рублей, сократившись на 10%.

Уровень выплат в ОСГОП по итогам 2024 года сложился в размере 29,8%, годом ранее он был 39,1%.

На долю 10-ки лидеров по сбору премий по ОСГОП пришлось 92,6% всех премий в сегменте, годом ранее - 89,7%.

Состав группы лидеров изменился. В нее вошло ПАО "Группа Ренессанс Страхование", переместившись с 10-го места на 5-е и АО "СК ГАЙДЕ", переместившись с 13-го места на 10-е. Покинули 10-ку лидеров по премиям в ОСГОП ООО "Абсолют Страхование", переместившись с 8-го места на 15-е и ООО "СК "Согласие" (с 9-го на 12-е).

Лидером сектора по итогам 2024 года стала компания "Ингосстрах" с рыночной долей 38,5% (годом ранее - 28,3%). Объем собранных страховщиком премий по ОСГОП превысил 1,1 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСГОП по итогам 2024 года