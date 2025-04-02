Сборы по договорам ОСГОП увеличились на 60,4% в 2024 году, выплаты выросли на 9,3%
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сборы по договорам обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2024 год увеличились на 60,4% по сравнению с 2023 годом и превысили 2,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.
В то же время выплаты по этому виду обязательного страхования ответственности за тот же период составили 865,5 млн рублей, увеличившись на 9,3%.
На показатели статистики в ОСГОП повлияло распространение положений федерального закона об ОСГОП на перевозчиков такси с сентября 2024 года, водители такси начали заключать такие договоры заблаговременно (до этого жизнь и здоровье пассажиров такси были застрахованы в пределах лимитов полиса ОСАГО, которые составляют 500 тыс. рублей по сравнению с 2 млн рублей по договорам ОСГОП - ИФ).
Всего количество оформленных в РФ за прошлый год договоров ОСГОП составило почти 209,3 тыс., увеличившись в 3,7 раза.
Средняя премия по договору ОСГОП сократилась на 57% в 2024 году к уровню 2023 года и составила 13,9 тыс. рублей. Средняя выплата по договору ОСГОП в прошлом году составила 214,6 тыс. рублей, сократившись на 10%.
Уровень выплат в ОСГОП по итогам 2024 года сложился в размере 29,8%, годом ранее он был 39,1%.
На долю 10-ки лидеров по сбору премий по ОСГОП пришлось 92,6% всех премий в сегменте, годом ранее - 89,7%.
Состав группы лидеров изменился. В нее вошло ПАО "Группа Ренессанс Страхование", переместившись с 10-го места на 5-е и АО "СК ГАЙДЕ", переместившись с 13-го места на 10-е. Покинули 10-ку лидеров по премиям в ОСГОП ООО "Абсолют Страхование", переместившись с 8-го места на 15-е и ООО "СК "Согласие" (с 9-го на 12-е).
Лидером сектора по итогам 2024 года стала компания "Ингосстрах" с рыночной долей 38,5% (годом ранее - 28,3%). Объем собранных страховщиком премий по ОСГОП превысил 1,1 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.
Компании-лидеры по сбору премий по ОСГОП по итогам 2024 года
|№ п/п 2024
|№ п/п 2023
|Наименование организации
|Премии, 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, 2024, млн руб.
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, 2024, %
|Уровень выплат, 2023, %
|ИТОГО по РФ:
|2 899,9
|100,0
|60,4
|865,5
|9,3
|29,8
|39,1
|1
|1
|СПАО "Ингосстрах"
|1 116,8
|38,5
|118,1
|275,6
|33,6
|24,7
|40,3
|2
|2
|АО "СОГАЗ"
|510,9
|17,6
|20,6
|161,9
|-0,2
|31,7
|38,3
|3
|4
|АО "АльфаСтрахование"
|275,8
|9,5
|91,8
|81,6
|29,8
|29,6
|43,7
|4
|3
|САО "ВСК"
|216,0
|7,4
|28,2
|81,3
|7,7
|37,6
|44,8
|5
|10
|ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
|144,3
|5,0
|200,9
|27,7
|15,2
|19,2
|50,1
|6
|15
|АО "Зетта Страхование"
|108,2
|3,7
|4 328,2
|1,6
|-84,3
|1,5
|428,2
|7
|7
|САО "РЕСО-Гарантия"
|83,3
|2,9
|29,3
|23,0
|-36,5
|27,5
|56,1
|8
|5
ПАО СК
|81,9
|2,8
|3,4
|32,6
|-11,7
|39,8
|46,6
|9
|6
|ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
|75,3
|2,6
|3,3
|18,5
|-34,4
|24,6
|38,7
|10
|13
|АО "СК ГАЙДЕ"
|74,0
|2,6
|119,3
|23,1
|209,2
|31,1
|22,1
|ИТОГО по 10-ке
|2 686,6
|92,6
|73,5
|726,8
|11,8
|27,1
|42,0