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Сборы по договорам ОСГОП увеличились на 60,4% в 2024 году, выплаты выросли на 9,3%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сборы по договорам обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2024 год увеличились на 60,4% по сравнению с 2023 годом и превысили 2,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.

В то же время выплаты по этому виду обязательного страхования ответственности за тот же период составили 865,5 млн рублей, увеличившись на 9,3%.

На показатели статистики в ОСГОП повлияло распространение положений федерального закона об ОСГОП на перевозчиков такси с сентября 2024 года, водители такси начали заключать такие договоры заблаговременно (до этого жизнь и здоровье пассажиров такси были застрахованы в пределах лимитов полиса ОСАГО, которые составляют 500 тыс. рублей по сравнению с 2 млн рублей по договорам ОСГОП - ИФ).

Всего количество оформленных в РФ за прошлый год договоров ОСГОП составило почти 209,3 тыс., увеличившись в 3,7 раза.

Средняя премия по договору ОСГОП сократилась на 57% в 2024 году к уровню 2023 года и составила 13,9 тыс. рублей. Средняя выплата по договору ОСГОП в прошлом году составила 214,6 тыс. рублей, сократившись на 10%.

Уровень выплат в ОСГОП по итогам 2024 года сложился в размере 29,8%, годом ранее он был 39,1%.

На долю 10-ки лидеров по сбору премий по ОСГОП пришлось 92,6% всех премий в сегменте, годом ранее - 89,7%.

Состав группы лидеров изменился. В нее вошло ПАО "Группа Ренессанс Страхование", переместившись с 10-го места на 5-е и АО "СК ГАЙДЕ", переместившись с 13-го места на 10-е. Покинули 10-ку лидеров по премиям в ОСГОП ООО "Абсолют Страхование", переместившись с 8-го места на 15-е и ООО "СК "Согласие" (с 9-го на 12-е).

Лидером сектора по итогам 2024 года стала компания "Ингосстрах" с рыночной долей 38,5% (годом ранее - 28,3%). Объем собранных страховщиком премий по ОСГОП превысил 1,1 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСГОП по итогам 2024 года

№ п/п 2024№ п/п 2023Наименование организацииПремии, 2024, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), %Выплаты, 2024, млн руб.Темп прироста (снижения), %Уровень выплат, 2024, %Уровень выплат, 2023, %
ИТОГО по РФ:2 899,9100,060,4865,59,329,839,1
11СПАО "Ингосстрах"1 116,838,5118,1275,633,624,740,3
22АО "СОГАЗ"510,917,620,6161,9-0,231,738,3
34АО "АльфаСтрахование"275,89,591,881,629,829,643,7
43САО "ВСК"216,07,428,281,37,737,644,8
510ПАО "Группа Ренессанс Страхование"144,35,0200,927,715,219,250,1
615АО "Зетта Страхование"108,23,74 328,21,6-84,31,5428,2
77САО "РЕСО-Гарантия"83,32,929,323,0-36,527,556,1
85

ПАО СК

"Росгосстрах"

81,92,83,432,6-11,739,846,6
96ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"75,32,63,318,5-34,424,638,7
1013АО "СК ГАЙДЕ"74,02,6119,323,1209,231,122,1
ИТОГО по 10-ке2 686,692,673,5726,811,827,142,0
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