Премии страховщиков по договорам ОСОПО в 2024 г. выросли на 18,1%, выплаты - на 45,7%
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Общие премии российских страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2024 году выросли на 18,1% к уровню 2023 года и достигли 2,9 млрд рублей, следует из статистики Банка России.
Общие выплаты по договорам ОСОПО за 2024 год составили 371,5 млн рублей, увеличившись на 45,7% к уровню 2023 года. Страховщикам было заявлено 13,3 тыс. страховых случае (рост в 15,4 раза), причем 96,7% от количества всех заявленных случаев по ОСОПО пришлось на одну компанию - АО "СОГАЗ".
Общее количество заключенных договоров ОСОПО за 2024 год составило 242,3 тыс., показатель увеличился незначительно - на 1,4%.
Средняя премия по договору ОСОПО за период выросла на 16,5% и составила 12 тыс. рублей. Средняя выплата составила 436,1 тыс. рублей, увеличившись на 49,8%. Уровень выплат сложился в размере 12,8%, годом ранее показатель был равен 10,4%.
В целом по ОСОПО было урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 852 страховых случая (сокращение на 2,7%). Количество отказов в страховой выплате составило 204, увеличившись на 10,4%.
На долю группы из 10 лидеров по сбору премий по ОСОПО в 2024 году пришлось 94,3% всех премий, годом ранее - 94,4%. Состав группы лидеров не изменился за прошедший год.
Лидером по сбору премий сектора по итогам 2024 года стал "СОГАЗ" с рыночной долей 29,3% (годом ранее - 28,9%), объем сборов компании по линии ОСОПО достиг 853,4 млн руб., увеличившись на 19,9%.
Компании-лидеры по сбору премий по ОСОПО по итогам 2024 года:
|№ п/п 2024
|№ п/п 2023
|Наименование организации
|Премии, 2024, млн руб.
|Доля, %
|Темп прироста (снижения), %
|Выплаты, 2024, млн руб.
|Темп прироста (снижения), %
|Уровень выплат, 2024, %
|Уровень выплат, 2023, %
|ИТОГО по РФ:
|2 907,6
|100,0
|18,1
|371,5
|45,7
|12,8
|10,4
|1
|1
|АО "СОГАЗ"
|853,4
|29,3
|19,9
|183,4
|21,3
|21,5
|21,2
|2
|2
|СПАО "Ингосстрах"
|487,1
|16,8
|12,1
|66,4
|101,3
|13,6
|7,6
|3
|3
|САО "ВСК"
|374,5
|12,9
|26,2
|73,4
|174,5
|19,6
|9,0
|4
|4
ПАО СК
|284,0
|9,8
|8,8
|10,2
|114,6
|3,6
|1,8
|5
|6
|САО "РЕСО-Гарантия"
|258,5
|8,9
|24,6
|5,2
|-22,2
|2,0
|3,2
|6
|5
|АО "АльфаСтрахование"
|256,7
|8,8
|18,7
|20,2
|12,2
|7,9
|8,3
|7
|7
|ПАО "САК "Энергогарант"
|96,4
|3,3
|18,8
|0,8
|-50,0
|0,8
|1,8
|8
|8
|АО "ГСК "Югория"
|49,8
|1,7
|10,5
|2,8
|-45,8
|5,7
|11,5
|9
|10
ПАО "Группа
|46,2
|1,6
|41,1
|0,0
|-100,0
|0,0
|1,8
|10
|9
|ООО "СК "Согласие"
|36,0
|1,2
|-8,9
|0,7
|-83,6
|2,0
|11,3
|ИТОГО по 10-ке
|2 742,5
|94,3
|17,9
|363,0
|44,1
|13,2
|10,8