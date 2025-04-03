Премии страховщиков по договорам ОСОПО в 2024 г. выросли на 18,1%, выплаты - на 45,7%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Общие премии российских страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2024 году выросли на 18,1% к уровню 2023 года и достигли 2,9 млрд рублей, следует из статистики Банка России.

Общие выплаты по договорам ОСОПО за 2024 год составили 371,5 млн рублей, увеличившись на 45,7% к уровню 2023 года. Страховщикам было заявлено 13,3 тыс. страховых случае (рост в 15,4 раза), причем 96,7% от количества всех заявленных случаев по ОСОПО пришлось на одну компанию - АО "СОГАЗ".

Общее количество заключенных договоров ОСОПО за 2024 год составило 242,3 тыс., показатель увеличился незначительно - на 1,4%.

Средняя премия по договору ОСОПО за период выросла на 16,5% и составила 12 тыс. рублей. Средняя выплата составила 436,1 тыс. рублей, увеличившись на 49,8%. Уровень выплат сложился в размере 12,8%, годом ранее показатель был равен 10,4%.

В целом по ОСОПО было урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 852 страховых случая (сокращение на 2,7%). Количество отказов в страховой выплате составило 204, увеличившись на 10,4%.

На долю группы из 10 лидеров по сбору премий по ОСОПО в 2024 году пришлось 94,3% всех премий, годом ранее - 94,4%. Состав группы лидеров не изменился за прошедший год.

Лидером по сбору премий сектора по итогам 2024 года стал "СОГАЗ" с рыночной долей 29,3% (годом ранее - 28,9%), объем сборов компании по линии ОСОПО достиг 853,4 млн руб., увеличившись на 19,9%.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСОПО по итогам 2024 года: