Поиск

Премии страховщиков по договорам ОСОПО в 2024 г. выросли на 18,1%, выплаты - на 45,7%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Общие премии российских страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2024 году выросли на 18,1% к уровню 2023 года и достигли 2,9 млрд рублей, следует из статистики Банка России.

Общие выплаты по договорам ОСОПО за 2024 год составили 371,5 млн рублей, увеличившись на 45,7% к уровню 2023 года. Страховщикам было заявлено 13,3 тыс. страховых случае (рост в 15,4 раза), причем 96,7% от количества всех заявленных случаев по ОСОПО пришлось на одну компанию - АО "СОГАЗ".

Общее количество заключенных договоров ОСОПО за 2024 год составило 242,3 тыс., показатель увеличился незначительно - на 1,4%.

Средняя премия по договору ОСОПО за период выросла на 16,5% и составила 12 тыс. рублей. Средняя выплата составила 436,1 тыс. рублей, увеличившись на 49,8%. Уровень выплат сложился в размере 12,8%, годом ранее показатель был равен 10,4%.

В целом по ОСОПО было урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 852 страховых случая (сокращение на 2,7%). Количество отказов в страховой выплате составило 204, увеличившись на 10,4%.

На долю группы из 10 лидеров по сбору премий по ОСОПО в 2024 году пришлось 94,3% всех премий, годом ранее - 94,4%. Состав группы лидеров не изменился за прошедший год.

Лидером по сбору премий сектора по итогам 2024 года стал "СОГАЗ" с рыночной долей 29,3% (годом ранее - 28,9%), объем сборов компании по линии ОСОПО достиг 853,4 млн руб., увеличившись на 19,9%.

Компании-лидеры по сбору премий по ОСОПО по итогам 2024 года:

№ п/п 2024№ п/п 2023Наименование организацииПремии, 2024, млн руб.Доля, %Темп прироста (снижения), %Выплаты, 2024, млн руб.Темп прироста (снижения), %Уровень выплат, 2024, %Уровень выплат, 2023, %
ИТОГО по РФ:2 907,6100,018,1371,545,712,810,4
11АО "СОГАЗ"853,429,319,9183,421,321,521,2
22СПАО "Ингосстрах"487,116,812,166,4101,313,67,6
33САО "ВСК"374,512,926,273,4174,519,69,0
44

ПАО СК

"Росгосстрах"

284,09,88,810,2114,63,61,8
56САО "РЕСО-Гарантия"258,58,924,65,2-22,22,03,2
65АО "АльфаСтрахование"256,78,818,720,212,27,98,3
77ПАО "САК "Энергогарант"96,43,318,80,8-50,00,81,8
88АО "ГСК "Югория"49,81,710,52,8-45,85,711,5
910

ПАО "Группа

"Ренессанс страхование"

46,21,641,10,0-100,00,01,8
109ООО "СК "Согласие"36,01,2-8,90,7-83,62,011,3
ИТОГО по 10-ке2 742,594,317,9363,044,113,210,8
ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина отметила, что устойчивое укрепление рубля поможет снизить инфляцию

Канада, Британия, Австралия, страны ЕС отреагировали на введенные Трампом пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

Президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины на импорт

Спрос на первые "зеленые" госбонды Китая почти в 8 раз превысил размещаемый объем

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% с 3,0% в январе

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });