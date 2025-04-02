Объем ФНБ в марте сократился на 130 млрд руб., до 11,75 трлн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в марте продолжил сокращаться, снизившись за месяц на 129,881 млрд рублей. Продолжила снижение и его ликвидная часть: 1,5% ВВП против 1,6% месяцем ранее и 2% по итогам 2024 г.

Как сообщил в среду Минфин, объем ФНБ на 1 апреля 2025 г. составил 11 трлн 750 млрд 725,5 млн рублей (эквивалент $140,422 млрд), или 5,5% ВВП, прогнозируемого на год.

На 1 марта он был на уровне 11 трлн 880 млрд 606,5 млн рублей (эквивалент $135,47 млрд, 5,5% ВВП), на 1 февраля составлял 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей (эквивалент $122,1 млрд, 5,6% ВВП). В январе наблюдался рост фонда на 85,8 млрд рублей.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в марте сократился до 168,271 тонны со 174,627 тонны на начало месяца (178,996 тонны на начало февраля, 187,749 тонны на начало января, 279,563 тонны на начало декабря). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ вырос на 101,7 млн юаней и составил 164 млрд 387,6 млн юаней по сравнению с 164 млрд 285,9 млн юаней месяц назад. Небольшие колебания этой суммы Минфин ранее пояснял конвертацией в юани части возвращенных средств, ранее инвестированных в проекты. В предыдущие месяцы происходило снижение объема в юанях в связи с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов" и из-за финансирования дефицита бюджета в декабре. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в прошлом июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд, в октябре - 1,250 млрд, в ноябре - 1 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 1,672 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 3 трлн 268 млрд 903,8 млн рублей, или $39,064 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на год). Месяцем ранее они были на уровне 3 трлн 393 млрд 844,7 млн рублей, или $38,7 млрд (1,6% прогнозного ВВП на 2025 г.). В конце января составляли 3 трлн 751 млрд 160,1 млн руб. ($38,3 млрд, 1,7% ВВП), а на начало года - 3 трлн 809 млрд 867 млн руб. ($37,5 млрд, 2% ВВП).

"НЛК-Финанс" в марте частично погасила облигации, приобретенные на средства ФНБ, на счет фонда в ЦБ зачислены 2,667 млрд рублей. За счет частичного погашения облигаций ГТЛК в ФНБ поступило 128,2 млн рублей и 5,9 млн рублей. Госкомпания "Автодор" также частично погасила облигации, на счета ФНБ поступил 1,2 млн рублей.

ВЭБ в марте досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования проектов по приобретению и предоставлению в лизинг вагонов Московского метро в сумме 342,9 млн рублей и строительства нового аэропорта в Саратове в сумме 166,7 млн рублей.

Параллельно в марте средства ФНБ на 2,564 млрд руб. размещены в облигации ГТЛК для финансирования проекта по льготному лизингу гражданских судов водного транспорта и на 49,015 млрд рублей на субординированном депозите в ВЭБе для финансирования инфраструктурного проекта (Минфин его не называет) с уплатой процентов по ставке 6% годовых.

На 1 апреля на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещен 1,056 трлн руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,4 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 527,2 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 273,9 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,4 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 144 млрд руб., ГТЛК - 177,7 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 358,4 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд руб., других российских эмитентов - 49,7 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,458 трлн руб., ВТБ - 95,675 млрд руб., "Аэрофлота" - 162,233 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,3 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,1 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214 млрд руб., Газпромбанка - 165 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года составила $22,9 млн, что эквивалентно 1,919 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за январь-март по остаткам средств на счетах в валюте составили минус 323,656 млрд руб., в золоте - минус 57,189 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 53,995 млрд руб., по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 53,451 млрд руб.

В федеральный бюджет в марте поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1,149 млрд рублей, на депозитах в ВЭБе - 324,7 млн рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 621,5 млн рублей, в ценные бумаги других российских эмитентов - 570,1 млн рублей, что в совокупности эквивалентно $31,5 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 13,926 млрд руб., или $144,7 млн.