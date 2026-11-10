В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Первичное публичное размещение акций Zhongji Innolight на Гонконгской фондовой бирже Фото: Li Zhihua/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге объем первичных публичных размещений акций с начала 2026 года достиг максимума за шесть лет и может стать рекордным по итогам всего года, сообщает Bloomberg.

С начала 2026 года компании привлекли в ходе IPO в Гонконге $51,9 млрд, по подсчетам агентства. Это самый высокий показатель с 2020 года, когда совокупный объем IPO составил $51,6 млрд.

Годовой рекорд по объему первичных размещений в Гонконге, установленный в 2010 году ($57,8 млрд), остается в пределах досягаемости.

Десять компаний провели IPO на сумму более $1 млрд в этом году, в том числе Zhongji Innolight и Luxshare Precision Industry. Для сравнения: в 2010 году было всего семь таких размещений. На тот год пришлось рекордное IPO страховщика AIA Group (объемом $20,4 млрд), обеспечившее более трети всех поступлений.

В текущем году значительная часть размещений в Гонконге приходится на долю китайских компаний, работающих в ИИ и смежных отраслях, однако в последнее время инвесторы стали осторожнее относиться к представителям этих сфер.

Некоторые компании передвинули планы размещения акций на следующий год. Так, например, подразделение Baidu Inc. в сфере выпуска ИИ-чипов Kunlunxin, которое еще в январе подало заявку на проведение IPO в Гонконге, теперь планирует разместиться лишь в 2027 году, сообщают источники Bloomberg. Кроме того, Alibaba Group Holding готовится вывести на IPO свой бизнес по выпуску чипов T-Head.