Рост зарплат в РФ в январе замедлился до 6,5% в реальном выражении с 11,3% в декабре

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2025 года составил 6,5% в годовом выражении после повышения на 11,3% в декабре, на 7,3% в ноябре, на 7,2% в октябре, на 8,4% в сентябре, 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе 2024 года, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,1% после роста на 8,2% в 2023 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в январе 2025 года составила 88 тыс. 981 руб., увеличившись на 17,1% по сравнению с январем 2024 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от сентября, будет уточнен в апреле), рост реальных заработных плат в РФ в 2025 году ожидается на уровне 7,0%, в 2026 году - 5,7%, в 2027 году - 4,1%.