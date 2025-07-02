В России рост зарплат в апреле ускорился до 4,6% в реальном выражении с 0,1% в марте

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в апреле 2025 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

За январь-апрель 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

В целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 9,7% после роста на 8,2% в 2023 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в апреле 2025 года составила 97 тыс. 375 руб., увеличившись на 15,3% по сравнению с апрелем 2024 года.

По прогнозу Минэкономразвития (от апреля), рост реальных заработных плат в 2025 году ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году - 5,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале июня, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,3%, на 2026 год - на 2,6%.