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Правительство разрешило ОСК передачу "Северной верфи" 100% акций морского терминала КЦТЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил отчуждение принадлежащих АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) 100% акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербург) в качестве вклада в уставный капитал АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК).

Распоряжение правительства РФ от 2 апреля 2025 года опубликовано на портале правовой информации.

Росимущество в феврале завершило внесение находящихся в федеральной собственности 100% акций КЦТЛ в качестве вклада РФ в уставный капитал "Объединенной судостроительной корпорации".

Как сообщалось, в марте 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску заместителя генпрокурора РФ взыскал акции КЦТЛ в пользу государства.

Факт незаконного выбытия из собственности РФ имущественного комплекса, представляющего "стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", и последующей легализации "незаконно нажитого имущества" был установлен по итогам проверки Генпрокуратурой РФ приватизации "Северной верфи".

Указ о передаче 100% акций терминала ОСК президент РФ Владимир Путин подписал в феврале 2024 года. До внесения акций в уставный капитал корпорации они были переданы ей в доверительное управление.

КЦТЛ, как указывается на сайте компании, представляет собой морской терминал, ежегодно обрабатывающий более 370 тыс. тонн различных грузов, включая опасные. Располагается компания на территории "Северной верфи". Согласно решению суда, активы судозавода были незаконно выведены в КЦТЛ.

Правительство РФ ОСК Объединенная судостроительная корпорация КЦТЛ АО "Коммерческий центр транспорт и лес" АО "Судостроительный завод "Северная верфь"
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