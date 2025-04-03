Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг скорректировался вверх, отыгрывая вечерний отскок среды, однако конъюнктура мировых рынков в четверг ухудшилась после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин, также негативным фактором выступают данные Росстата об ускорении недельной инфляции в России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 1,1% к уровню закрытия основных торгов накануне, локомотивом выступают акции "Газпрома" (+2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2958,25 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1102,18 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составляет 84,5522 руб. (-31,85 копейки).

Также подорожали акции "Совкомфлота" (+2,6%), "Селигдара" (+2,5%), "Татнефти" (+2,2%), "Юнипро" (+2%), "Эн+ груп" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ММК" (+1,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Т-Технологии" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "ВК"(+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 13,6 млрд рублей (из них 2,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,29 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,51 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила Axios в среду, что Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле", - пишет портал. Также она сказала, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку тому, как Москва и Киев сотрудничают с его администрацией в вопросе разрешения украинского конфликта. "Мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", - сказал он, выступая в Белом доме. "Мы остановим это", - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Между тем вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Мнение экспертов

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ остается под давлением продавцов из-за ослабления надежд на скорое урегулирование украинского конфликта с последующим постепенным снятием антироссийских санкций. Судя по заявлениям представителей руководства РФ, российскую сторону не устраивают предлагаемые Штатами условия перемирия, отмечает аналитик.

При этом американская сторона, по информации СМИ, готовит новый пакет жестких ограничительных мер против российского сырьевого экспорта на случай, если Россия будет тянуть с заключением мира. Кроме того, еженедельные данные по инфляции в РФ могут скорректировать прогнозы в отношении траектории ДКП в стране.

Как заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, ситуация с инфляцией в I квартале складывается несколько лучше февральского прогноза ЦБ. Тем не менее он не исключил, что может потребоваться дальнейшее повышение ключевой ставки, если замедление темпов роста цен затормозится. На таком фоне инвесторы предпочитают придерживаться осторожного подхода и продолжают сокращать уровень риска в своих портфелях.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе продолжительной коррекции приблизился к поддержке 2890 пунктов, в связи с чем можно рассчитывать на ослабление продаж. При этом индекс выглядит заметно перепроданным, так что нельзя исключать формирования отскока с первой целью на отметке 3050 пунктов, полагает Додонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы остаются в нерешительности на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после того, как администрация США ввела новые импортные пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний негативный фон будет препятствовать отскоку российских акций вверх.

Причиной преобладания продаж остается разочарование в связи с тем, что компромисс по Украине, как ожидается будет достигнут не скоро. В последние дни у многих оптимистов начали срабатывать "стопы" и даже, возможно, "маржин-коллы". Лишь близость технической поддержки 2900 пунктов по индексу МосБиржи и огромная перепроданность привели к развороту рынка на вечерних торгах среды. Причем отскок состоялся на негативной статистике Росстата по инфляции - недельный индекс потребительских цен взлетел с 0,12% до 0,2%, годовая инфляция выросла с 10,22% до 10,24%.

Рост инфляции не стоит рассматривать как неэффективность борьбы с ней Банка России. Проблема кроется в том, что за первые два месяца этого года расходы бюджета выросли более чем на 30% год к году, полагает эксперт. Сейчас часть этих денег дошла до населения и начала перекочевывать на потребительский рынок. Без ограничительных мер ЦБ все было бы намного хуже. Однако эти цифры говорят о том, что 25 апреля, когда совет директоров регулятора в очередной раз будет обсуждать размер ставки, максимум, на что можно будет рассчитывать - это на ее неизменность и нейтральный прогноз регулятора, считает Антонов.

В четверг попытки отскока индекса МосБиржи продолжаются, но нет сильной уверенности, что они завершатся благополучно. Причины опасений кроются во внешних площадках, где идут масштабные распродажи после решения США ввести торговые пошлины на товары из 185 стран. В такой ситуации отечественным инвесторам нужно проявлять выдержку: среднесрочные портфели имеет смысл постепенно пополнять, в основном акциями финансового сектора, оставляя запас капитала на случай введения новых санкций в отношении России. Спекулянтам можно осторожно присоединяться к росту, выставляя короткие защитные "стопы". На отскок лучше брать фьючерс на индекс МосБиржи. О том, что 10-дневный обвал в акциях спровоцирован не экономической ситуацией в России, говорит стабильность рубля, полагает представитель "Алор брокера".

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций выросли на 0,6-0,9% в ожидании новостей по пошлинам, причем их объявление президентом США Дональдом Трампом произошло уже после окончания торгов.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби днем ранее заявил, что введение новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста. При этом, по его словам, статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби в интервью телеканалу Fox News. Между тем влияние пошлин может выйти за данные рамки, если они будут распространяться также и на компоненты, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения потребителей и бизнеса.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), резко "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 2,5-3,7%).

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявленные США 25%-е пошлины.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто призвал Вашингтон отказаться от введения пошлин на Японские товары. "Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии", - сказал Муто.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены в четверг также снижаются на фоне новых импортных пошлин США и статистики о запасах сырья в Штатах.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $72,68 за баррель (-3% и +0,6% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $69,39 за баррель (-3,2% и +0,7% накануне).

В Белом доме пояснили, что минимальные пошлины США в 10% начнут действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей, а резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.