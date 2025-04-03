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"Мосбиржа" запустит премиальные опционы на акции "СПБ биржи" и "Газпром нефти"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 10 апреля пополнит перечень производных инструментов срочного рынка премиальными опционами на обыкновенные акции "СПБ биржи" и "Газпром нефти", говорится в сообщении торговой площадки.

Инвесторам будут доступны опционы с недельными и месячными сроками исполнения. Исполнение контрактов происходит по средам исходя из цены базового актива по итогам аукциона закрытия на рынке акций "Мосбиржи".

Параметры опциона на акции "СПБ биржи": код базисного актива - SPBE, лот - 1 акция. Параметры опциона на акции "Газпром нефти": код базисного актива - SIBN, лот - 1 акция.

Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем без ежедневного начисления и списания вариационной маржи.

Мосбиржа Газпром нефть СПБ биржа
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