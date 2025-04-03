Hershey купит производителя попкорна LesserEvil за $750 млн

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. покупает производителя попкорна и других снеков LesserEvil. Сумма сделки составит порядка $750 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В пресс-релизе Hershey отмечается, что приобретение бренда LesserEvil расширит ассортимент ее подразделения по выпуску снеков. Руководящая команда LesserEvil останется на своем месте.

Hershey планирует закрыть сделку позднее в 2025 году.

Ранее WSJ писала, что LesserEvil привлекла инвестбанки для поиска возможностей для продажи бизнеса. Среди наиболее известных продуктов компании - попкорн с использованием масла авокадо.

За последние 12 месяцев капитализация Hershey снизилась на 16%.