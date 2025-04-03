Эксперты назвали тарифное "цунами" переломным моментом для мировой экономики

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Масштаб пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, превзошел прогнозы аналитиков, усилив опасения в отношении перспектив глобального экономического роста.

Эксперты называют план Трампа "цунами", которое обрушится на мировую экономику, отмечая, что его потенциальные последствия прогнозировать сложно.

"Это переломный момент не только для американской экономики, но и для мировой экономики. Многие страны, вероятно, окажутся в рецессии", - говорит Олу Сонола, руководитель отдела исследований экономики США в Fitch Ratings.

"Если эти пошлины сохранятся на длительный период, можно просто выбросить большинство прогнозов", - приводит слова Сонолы Market Watch.

Как сообщалось, Трамп объявил в среду о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%.

Трамп сообщил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

"Трамп фактически объявил войну мировой экономике, - говорит бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд. - Это приведет к глобальным разрушительным последствиям и, очевидно, ударит по экономике США. Вводя различные ставки пошлин для разных торговых партнеров, он провоцирует хаос в мировой торговле".

Экономисты ING назвали объявленные Трампом меры "худшим экономическим кошмаром Европы, который стал реальностью", отметив, что "многое еще остается неясным, и полностью оценить последствия "тарифного цунами" практически невозможно".

Американский президент рассчитывает, что повышение пошлин на импорт позволит привлечь больше средств в бюджет и подтолкнет компании к переводу производства в США. Экономисты, однако, предупреждают, что в ближайшей перспективе его шаги приведут к усилению инфляции в Штатах и ослаблению темпов экономического роста, а возможно, и к рецессии.

Объявленные Трампом шаги означают "болезненный переходный период впереди", говорит главный экономист по международным рынкам ING Джеймс Найтли.

По его оценкам, новые пошлины добавят по $1350 к ежегодным расходам каждого американца.

В соответствии с решением Трампа, пошлины на импорт из Вьетнама, куда производители одежды, мебели, игрушек и других товаров активно переносили производство в последние годы, составят 46%. Это приведет к увеличению затрат производителей потребительских товаров, которое они, вероятно, переложат на покупателей. В 2024 году объем американского импорта из Вьетнама составил $136,6 млрд, увеличившись за год на 19%.

Вероятное повышение цен сократит располагаемые доходы потребителей, что скажется на темпах экономического роста и рынке труда в 2025 году, отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс.

Многие эксперты подчеркивают сохранение серьезной неопределенности в том числе и относительного того, как долго будут действовать высокие пошлины.

"Огромные ставки пошлин, установленные для различных стран, кричат о том, что это тактика переговоров, - говорит аналитик Janus Hndersone Investors Адам Хеттс. - Все это будет держать рынки в напряжении в обозримом будущем".

"К счастью, это означает, что есть существенное пространство для маневра в плане снижения пошлин", - цитирует эксперта Market Watch.