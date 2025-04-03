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Эксперты назвали тарифное "цунами" переломным моментом для мировой экономики

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Масштаб пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, превзошел прогнозы аналитиков, усилив опасения в отношении перспектив глобального экономического роста.

Эксперты называют план Трампа "цунами", которое обрушится на мировую экономику, отмечая, что его потенциальные последствия прогнозировать сложно.

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"Это переломный момент не только для американской экономики, но и для мировой экономики. Многие страны, вероятно, окажутся в рецессии", - говорит Олу Сонола, руководитель отдела исследований экономики США в Fitch Ratings.

"Если эти пошлины сохранятся на длительный период, можно просто выбросить большинство прогнозов", - приводит слова Сонолы Market Watch.

Как сообщалось, Трамп объявил в среду о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%.

Трамп сообщил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

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Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

"Трамп фактически объявил войну мировой экономике, - говорит бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд. - Это приведет к глобальным разрушительным последствиям и, очевидно, ударит по экономике США. Вводя различные ставки пошлин для разных торговых партнеров, он провоцирует хаос в мировой торговле".

Экономисты ING назвали объявленные Трампом меры "худшим экономическим кошмаром Европы, который стал реальностью", отметив, что "многое еще остается неясным, и полностью оценить последствия "тарифного цунами" практически невозможно".

Американский президент рассчитывает, что повышение пошлин на импорт позволит привлечь больше средств в бюджет и подтолкнет компании к переводу производства в США. Экономисты, однако, предупреждают, что в ближайшей перспективе его шаги приведут к усилению инфляции в Штатах и ослаблению темпов экономического роста, а возможно, и к рецессии.

Объявленные Трампом шаги означают "болезненный переходный период впереди", говорит главный экономист по международным рынкам ING Джеймс Найтли.

По его оценкам, новые пошлины добавят по $1350 к ежегодным расходам каждого американца.

В соответствии с решением Трампа, пошлины на импорт из Вьетнама, куда производители одежды, мебели, игрушек и других товаров активно переносили производство в последние годы, составят 46%. Это приведет к увеличению затрат производителей потребительских товаров, которое они, вероятно, переложат на покупателей. В 2024 году объем американского импорта из Вьетнама составил $136,6 млрд, увеличившись за год на 19%.

Вероятное повышение цен сократит располагаемые доходы потребителей, что скажется на темпах экономического роста и рынке труда в 2025 году, отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс.

Многие эксперты подчеркивают сохранение серьезной неопределенности в том числе и относительного того, как долго будут действовать высокие пошлины.

"Огромные ставки пошлин, установленные для различных стран, кричат о том, что это тактика переговоров, - говорит аналитик Janus Hndersone Investors Адам Хеттс. - Все это будет держать рынки в напряжении в обозримом будущем".

"К счастью, это означает, что есть существенное пространство для маневра в плане снижения пошлин", - цитирует эксперта Market Watch.

США Европа Дональд Трамп Китай Япония ЕС
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