Токаев предложил создать в Астане исследовательский центр по редкоземельным металлам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, сообщила его пресс-служба. Он заявил об этом, выступая на саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Самарканде..

"Президент предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке", - сообщила пресс-служба.

Токаев отметил, что Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие. Кроме того, Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализует проекты в области геологоразведки и внедряет передовые и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли.