ЕС намерен участвовать в добыче и переработке критически важного сырья в Центральной Азии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз готов быть партнером стран Центральной Азии не только в добыче, но и в переработке на местной базе критически важного сырья, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде.

"Некоторые заинтересованы только в эксплуатации и добыче (критически важного сырья - ИФ). Предложение Европы отличается. Мы также хотим быть вашими партнерами в развитии местной промышленности, добавленная стоимость должна быть локальной", - сказала она.

По ее словам, страны региона обладают 40% мировых запасов марганца, а также лития, графита. В этой связи глава ЕК подчеркнула, что "это сырье является источником жизненной силы будущей мировой экономики".

"Тем не менее, оно (сырье - ИФ) также является приманкой для глобальных игроков", - отметила фон дер Ляйен.

"Вместе мы могли бы построить местные отрасли промышленности по всей цепочке создания стоимости сырья, от добычи до переработки, от открытия новых исследовательских лабораторий до обучения местных рабочих", - заявила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что европейские компании уже вовлечены в разработку медного месторождения в Ташкентской области Узбекистана, инвестировав в этот проект 1,6 млрд евро.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 17 сентября 2024 года на саммите "Центральная Азия - Германия" в Астане, заявлял о готовности страны участвовать в проектах в странах региона по разведке, добыче и переработке критического сырья и дальнейших поставок продукции в страны ЕС.

В Самарканде 3-4 апреля проходит первый саммит "Центральная Азия - Европейский союз". Помимо этого, в соответствии с программой лидеры государств Центральной Азии и руководители основных институтов ЕС совместно примут участие в пленарной сессии Самаркандского международного климатического форума, который также начнет свою работу 4 апреля.