Трамп предупредил Зеленского о последствиях в случае отказа от сделки по полезным ископаемым

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами.

"Если он так поступит, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", - сказал Трамп журналистам, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам".

По словам Трампа, Зеленский также стремится к принятию Украины в НАТО, "но он никогда не станет членом НАТО, и он это понимает".