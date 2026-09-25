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Глава Минэкономразвития отметил смещение кадрового фокуса туризма в регионы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Зарплаты в сфере гостеприимства в регионах растут сейчас быстрее, чем в Москве, и карьеру там можно сделать быстрее, так как спрос на профессионалов выше, заявил студентам вызов туристских специальностей глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Забудьте стереотип о том, что туризм сосредоточен только в Москве и Петербурге. Сегодня кадровый фокус отрасли смещается в регионы: Алтай, Камчатка, Дагестан, Мурманская область, Урал. Спрос на сильных специалистов "на местах" часто выше, чем в столице. Поэтому профессиональный шеф-повар, управляющий качественной турбазой или маркетолог территории на Сахалине сегодня может зарабатывать больше своих столичных коллег", - сказал он.

Министр заметил, что трудовая мобильность становится главным преимуществом студентов.

"Самые интересные проекты и быстрые карьеры складываются сегодня в регионах. Нужны не только знания о туризме, но и экономическая грамотность, языки, понимание сервиса, цифровые навыки. Все это у вас есть, и за вами будущее отрасли. При всех цифрах и технологиях туризм остаётся работой с людьми, с их впечатлениями и эмоциями. Если вам это близко, ждем вас в отрасли", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что современный специалист по туризму - наполовину экономист и аналитик, так как нужно считать выручку, загрузку, себестоимость, доходность. "Профессиональные знания плюс цифровая грамотность и умение быстро принимать решения - это требования завтрашнего дня", - сказал министр.

Отрасли туризма и общественного питания - одни из лидеров по росту зарплат в России, но, несмотря на это, обе отрасли остаются в последней тройке вместе с сельским хозяйством по абсолютным значениям заработной платы, сказал также Решетников.

Он напомнил, что из-за дефицита кадров туризму не хватает до 20-25% специалистов. К 2030 году потребуется более 300 тысяч человек.

"Бизнес конкурируют за кадры, и это толкает зарплаты вверх. Туризм и общепит сегодня - среди лидеров по динамике роста зарплат (+25% в годовом выражении)", - сказал министр.

В то же время, по словам Решетникова, в абсолютном выражении в обеих отраслях зарплаты остаются низкими. Обе они находятся по этому показателю в последней тройке вместе с сельским хозяйством.

Он считает, что искусственный интеллект не заменит классический туризм, но видоизменит его. ИИ будет подбирать маршруты, прогнозировать спрос, управлять ценами и анализировать отзывы. Однако гостя нужно встретить, накормить и провести по маршруту. "Цифровая экскурсия по Байкалу не заменит самого Байкала. Туризм остается работой с людьми, с их впечатлениями и эмоциями. Спрос на кадры в отрасли не упадет, несмотря на цифровизацию и роботизацию", - подчеркнул Решетников.

Алтай Байкал Дагестан Камчатка Максим Решетников Минэкономразвития
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