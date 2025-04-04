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"Ингосстрах" продал дочерний банк холдингу "Авторитэйл" за 18,1 млрд рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цена сделки по продаже компанией "Ингосстрах" дочернего "Ингосстрах банка" российскому автомобильному холдингу "Авторитэйл" составила 18,1 млрд рублей. Сумма раскрыта в отчете основной операционной компании группы-покупателя - ООО "ГК Авторитэйл".

Договор купли-продажи был заключен 25 февраля 2025 года, право собственности на акции банка перешло к приобретателю 26 февраля, сообщается в отчете.

Капитал банка на конец 2024 года составлял 18,86 млрд руб.

На момент смены собственника банка, в конце февраля, стороны подтверждали ее, но не комментировали сумму сделки.

ГК "Авторитэйл" - один из крупнейших российских дилеров и партнер группы "ГАЗ". Компания, образованная летом 2020 года, занимается продажами и сервисным обслуживанием линейки газовской коммерческой техники, в которую входят различные версии "Газелей", а также Газон Next, Садко Next, Соболь Бизнес, Валдай Next. Бизнес группы на начало 2024 года был представлен 26 дилерскими центрами в 17 российских регионах. Группа объединяет две операционные компании - ООО "Авторитэйл-М" (акции "Ингосстрах-банка" теперь на ее балансе), которое специализируется на торговле автомобилями, и ООО "Авторитэйл Про", занимающуюся дистрибуцией запчастей ГАЗ, УАЗ и другой номенклатуры.

Группа намерена развивать финансовые продукты и за счет этого значительно нарастить объемы продаж автомобилей, прокомментировали ранее в "Авторитейле" покупку "Ингосстрах банка".

Головной компанией группы "Авторитэйл" выступает ООО "ГК Авторитэйл", владельцем 100% долей которого на момент регистрации бизнеса в 2020 году являлся Андрей Асаинов. В январе 2021 года 100% долей компании перешли под контроль кипрской Afganis Limited, которая в августе 2024 года передала эти 100% МКОО "Альтерус Лимитед", зарегистрированному в калининградском САР в июне 2024 года. В конце 2024 года владельцем 0,5% долей ООО "ГК Авторитэйл" стала зарегистрированная на Сейшельских островах Барнада Продашкн Лтд, которая к концу января 2025 года получила уже все 100% долей головной компании автодилера.

"Ингосстрах банк" по итогам 2024 года занимал 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ингосстрах Ингосстрах банк Авторитэйл ООО "ГК Авторитэйл"
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