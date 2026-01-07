ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

"Долг" Казахстана вырос до 3,5 млн б/с

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с декабря по июнь почти 4,57 млн б/с сверхдобычи, сообщается в обновленном графике компенсаций, который представила ОПЕК.

Данный показатель символически меньше "долга" на предыдущий месяц, согласно которому Казахстан, Ирак, ОАЭ и Оман должны были компенсировать с ноября по июнь 4,589 млн б/с.

Согласно обновленному графику, Казахстан должен компенсировать с декабря по июнь 3,536 млн б/с ("долг" по предыдущему графику - 3,357 млн б/с), Ирак - 771 тыс. б/с (ранее - 947 тыс. б/с), ОАЭ - 223 тыс. б/с (ранее - 244 тыс. б/с), Оман - 40 тыс. б/с (ранее - 40 тыс. /с).

С учетом актуальных данных по компенсациям план добычи ОПЕК+ в январе снизится к декабрю на 148 тыс. б/с (ранее ожидалось снижение на 128 тыс. б/с), до 38,221 млн б/с. В феврале общая квота альянса опустится до 37,780 млн б/с, в марте - до 37,778 млн б/с.

Министры всех стран ОПЕК+ еще в конце 2024 года приняли решение о продлении действия квот, действовавших в том году, на 2025 и 2026 годы, а затем подтверждали его в середине 2025 года. С тех пор меняются квоты по добыче только восьми стран, которые дополнительно добровольно сокращают добычу: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Эти государства имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу на первый квартал 2026 года. На очередном заседании "восьмерки" 4 января это решение было подтверждено.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.