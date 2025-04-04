Безработица в США в марте неожиданно выросла до 4,2%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на максимальные за три месяца 228 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 117 тыс., а не на 151 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до максимальных с ноября минувшего года 4,2% с февральских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 135 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в частном секторе в марте увеличилось на 209 тыс., в государственном - на 19 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+54 тыс.), в розничной торговле (+24 тыс.), в транспортно-складской отрасли (+23 тыс.) и в социальной сфере (+24 тыс.), снижение - в структурах федерального правительства (-4 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в марте увеличилась на 0,3% относительно февраля, достигнув $36. В годовом выражении она повысилась на 3,8%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал подъем первого показателя на 0,3%, второго - на 3,9%. В феврале они выросли на 0,2% и 4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34,2 часа, совпав с ожиданиями аналитиков. Февральский показатель пересмотрен до 34,2 часа с 34,1 часа.

Доля участия населения в рабочей силе в минувшем месяце увеличилась до 62,5% с 62,4%.