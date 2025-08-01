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В США в июле число рабочих мест выросло слабее прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В экономике США в июле количество рабочих мест увеличилось на 73 тысячи, сообщило Минтруда.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тысяч, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 14 тысяч, а не на 147 тысяч, как сообщалось ранее. Майский подъем также был значительно пересмотрен - до 19 тысяч со 144 тысяч.

"Пересмотры за май и июнь были масштабнее обычного", - отметило министерство и указало, что ежемесячные данные пересматриваются исходя из дополнительной информации от предприятий и органов власти и пересчета сезонных факторов.

Безработица в стране в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%. Эксперты в среднем ожидали ее роста до 4,2%.

Количество рабочих мест в частном секторе в июле увеличилось на 83 тысячи, в государственном - сократилось на 10 тысяч.

Заметный рост числа рабочих мест отмечен в здравоохранении (+55 тысяч), а также в сфере социальной поддержки (+18 тысяч). В других крупных секторах изменения были несущественными.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июле увеличилась на 0,3% относительно июня, до $36,44. В годовом выражении она повысилась на 3,9%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост первого показателя на 0,3%, второго - на 3,8%. В июне они увеличились на 0,2% и 3,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле увеличилась до 34,3 часа с 34,2 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе снизилась до 62,2% с 62,3%.

Минтруда США
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