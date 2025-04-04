Российские "дочки" Ehrmann в 2024 году снизили выплату дивидендов на 7,7%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Эрманн" и "Эрманн Ступино" (бывшая "Кампина"), российские "дочки" германского молочного концерна Ehrmann, в 2024 году выплатили 204 млн рублей дивидендов, что на 7,7% меньше, чем в 2023 году (220,928 млн рублей).

Как сказано в отчетностях компаний, ООО "Эрманн" в 2024году снизило выплату дивидендов до 102 млн рублей со 110,427 млн рублей годом ранее. Размер дивидендов ООО "Эрманн Ступино" также составил 102 млн рублей (110,501 млн рублей в 2023 году).

Выручка компании "Эрманн" в 2024 году выросла на 17,4%, до 34,152 млрд рублей с 29,094 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж снизилась на 3,6%, до 3,503 млрд рублей с 3,632 млрд рублей, чистая прибыль - на 2,5%, до 3,03 млрд рублей с 3,098 млрд рублей соответственно.

Все основные показатели ООО "Эрманн Ступино" были положительными. Выручка увеличилась на 15,8%, до 8,883 млрд с 7,672 млрд рублей, прибыль от продаж - на 4,6%, до 347,3 млн с 331,9 млн рублей, чистая прибыль - на 6,7%, до 293,075 млн с 274,619 млн рублей.

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года. В 2000 году компания ввела собственное производство в Раменском районе Московской области. Оно выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада" и др.

В 2021 году компания стала владельцем российского бизнеса FrieslandCampina. С сентября 100% долей ООО "Кампина" принадлежат Ehrmann SE. В 2023 году ООО было переименовано в "Эрманн Ступино".

FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное молоко и сливки для кофе Campina) работала на российском рынке с 1992 года - тогда она начала поставки в Россию йогуртов Fruttis. В 2000 году компания открыла завод в подмосковном Ступине.