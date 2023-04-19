Российские дочки молочного концерна Ehrmann в 2022 году увеличили чистую прибыль

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Эрманн" и "Кампина", российские дочки молочного концерна Ehrmann (Германия), в 2022 году увеличили чистую прибыль. Но по выручке динамика показателей была разнонаправленной: "Эрманн" нарастил ее в 1,6 раза, "Кампина" – снизила на четверть.

Как сообщается в отчете "Эрманн", выручка в 2022 году составила 23,885 млрд рублей против 14,692 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль выросла в 5 раз, до 2,6 млрд рублей с 499,2 млн рублей соответственно.

Согласно отчету компании "Кампина", показатель выручки в прошлом году снизился до 8,251 млрд рублей с 10,934 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль увеличилась до 354 млн рублей с 320 млн рублей соответственно.

Компания также сообщила, что вознаграждение основному управленческому персоналу, в который входят генеральный и финансовый директора, а также директора по персоналу, продажам, маркетингу, логистике, в прошлом году составило 126,881 млн рублей против 153,629 млн рублей в 2021 году и 75,244 млн рублей в 2020 году.

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года. В 2000 году она ввела собственное производство в Раменском районе Московской области. Выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада", Alpenland, детскую кисломолочную продукцию "Мама Лама", высокобелковые пудинги High Protein и др.

В 2021 году компания стала владельцем российского бизнеса FrieslandCampina. С сентября 100% долей ООО "Кампина" принадлежат Ehrmann SE.

FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное молоко и сливки для кофе Campina) работала на российском рынке с 1992 года – тогда она начала поставки в РФ йогуртов Fruttis. В 2000 году компания открыла завод в г. Ступино (Московская область).