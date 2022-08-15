Российская "дочка" Ehrmann отказалась от моратория на банкротство

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" германского молочного концерна Ehrmann - ООО "Эрманн" - отказалась от моратория на банкротство.

Сообщение об этом размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства от 28 марта 2022 года. С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

В 2021 году компания снизила выплату дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников на 40%, до 397,5 млн рублей с 668,18 млн рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности ООО.

Чистая прибыль компании в 2021 году сократилась до 499,2 млн рублей с 647,3 млн рублей в 2020 году, выручка выросла до 14,7 млрд рублей против 13,3 млрд рублей соответственно.

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года. В 2000 году она ввела собственное производство в Раменском районе Московской области. Компания выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада", Alpenland, детскую кисломолочную продукцию "Мама Лама", высокобелковые пудинги High Protein и др.

В 2021 году компания стала владельцем российского бизнеса FrieslandCampina. С сентября 100% долей ООО "Кампина" принадлежат Ehrmann SE.

FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное молоко и сливки для кофе Campina) работала на российском рынке с 1992 года - тогда она начала поставки в Россию йогуртов Fruttis. В 2000 году компания открыла завод в г. Ступино (Московская область).