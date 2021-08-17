ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разрешила германскому производителю молочных продуктов Ehrmann приобрести ООО "Кампина" - российское подразделение нидерландской FrieslandCampina.

По мнению антимонопольного ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке молочной продукции, говорится в сообщении ФАС.

Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства ряда стран Евразийского экономического союза (России, Казахстана и Белоруссии), а также Узбекистана. По данным ФАС, она уже получила одобрение в России, Белоруссии и Узбекистане.

Ehrmann в мае объявил, что договорился о покупке 100% долей в российском бизнесе FrieslandCampina, при этом закрытие сделки ожидалось в конце июня.

FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное молоко и сливки для кофе Campina) работает на российском рынке с 1992 года - тогда компания начала поставки в РФ йогуртов Fruttis. Бренд стал маркой номер один среди йогуртов до экономического кризиса 1998 года, говорится на сайте компании. В 2000 году компания открыла завод в г. Ступино (Московская область).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году выручка ООО "Кампина" сократилась на 0,2%, до 10,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 126,4 млн рублей после прибыли в размере 373,5 млн рублей годом ранее.

Выручка ООО "Эрманн" в прошлом году выросла на 10,8%, до 13,3 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 6,4%, до 647,3 млн рублей.

Ehrmann выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада", Alpenland, детскую кисломолочную продукцию "Мама Лама", высокобелковые пудинги High Protein и др. Экспорт продукции в Россию начался в 1994 году, в 2000 году компания запустила завод в поселке РАОС Московской области.