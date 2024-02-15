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Ehrmann переименовал бывшую "дочку" FrieslandCampina в России в "Эрманн Ступино"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Германский молочный концерн Ehrmann, владеющий в РФ ООО "Эрманн" и ООО "Кампина", переименовал бывшую российскую "дочку" FrieslandCampina в "Эрманн Ступино", сообщается в ЕГРЮЛ.

Ehrmann стал владельцем российского бизнеса FrieslandCampina в 2021 году. FrieslandCampina работала на российском рынке с 1992 года - тогда она начала поставки в Россию йогуртов Fruttis. В 2000 году компания открыла завод в Ступине (Московская область).

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года. В 2000 году компания ввела собственное производство в Раменском районе Подмосковья.

Согласно отчету "Эрманн", выручка в 2022 году составила 23,885 млрд рублей против 14,692 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль выросла в 5 раз, до 2,6 млрд рублей с 499,2 млн рублей соответственно. "Кампина" в отчете сообщала, что выручка в 2022 году снизилась до 8,251 млрд рублей с 10,934 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль увеличилась до 354 млн рублей с 320 млн рублей соответственно.

Отчеты за 2023 год пока не опубликованы.

Ehrmann FrieslandCampina Московская область Ступино Эрманн Кампина
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