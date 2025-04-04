В Канаде в марте резко сократилось число рабочих мест

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Канаде в марте количество рабочих мест сократилось на 33 тысячи, что привело к повышению безработицы до 6,7% по сравнению с 6,6% месяцем ранее, сообщило статуправление страны.

Снижение было зафиксировано впервые за последние восемь месяцев и стало максимальным с января 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение числа рабочих мест в среднем на 12 тысяч, а также подъем безработицы до 6,7%, по данным Trading Economics.

Количество людей, работающих на условиях полной занятости, в прошлом месяце упало на 62 тысячи, в то время как число частично занятых сотрудников выросло на 29,5 тысячи.

Средняя почасовая оплата труда увеличилась на 3,5% относительно марта прошлого года - до 36,8 канадских долларов ($26).

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе в минувшем месяце опустилась до 65,2% с 65,3% в феврале.