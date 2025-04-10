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Премьер Канады заявил о готовности немедленно приступить к диалогу с США по пошлинам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что начнет торговые переговоры с президентом США Дональдом Трампом "немедленно".

"Как договорились президент Трамп и я, президент США и премьер-министр Канады немедленно начнут переговоры о новых экономических отношениях и отношениях в области безопасности", - написал Карни в соцсети X.

Он назвал 90-дневную паузу в введении пошлин на импорт "долгожданной передышкой для мировой экономики".

По его мнению, переговоры США по торговым вопросам с более чем 75 странами, "вероятно, приведут к фундаментальной реструктуризации глобальной торговой системы".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение этого периода эти страны будут платить пошлину в 10%.

Дональд Трамп США Марк Карни
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