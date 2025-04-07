Brent подешевела до $63,85 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

6 апреля стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

К 8:20 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,73 (2,64%) до $63,85 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $4,56 (6,5%), до $65,58 за баррель, минимума с августа 2021 года.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,62 (2,61%), до $60,37 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $4,96 (7,4%), до $61,99 за баррель, самого низкого значения с апреля 2021 года.

"Рынки начинают неделю, все еще охваченные паникой, - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Никто не осмеливается встать на пути цунами продаж".

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил 4 апреля, что объявленные Трампом пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики", - сказал он.

Падению цен на нефть на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.