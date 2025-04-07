Квартальная операционная прибыль LG Electronics снизилась на 5,7%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в первом квартале сократил операционную прибыль на 5,7% в годовом измерении - примерно до 1,259 трлн вон ($862,6 млн), говорится в предварительной отчетности компании.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,25 трлн вон.

Выручка компании в январе-марте, как ожидается, увеличилась на 7,8% и составила 22,745 трлн вон, чуть больше консенсус-прогноза аналитиков.

Размер выручки за первый квартал впервые превысил отметку 22 трлн, а операционная прибыль остается выше 1 трлн шестой год подряд.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.