Бывший топ-менеджер "Газпрома" строит мини-завод СПГ в Краснодарском крае

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ООО "КХ Трейд", принадлежащее бывшему топ-менеджеру ПАО "Газпром" Василию Толстопятову, ведет строительство комплекса сжижения природного газа с блоком реализации СПГ в Краснодарском крае.

Как сказано в отчетности "КХ Трейд" за 2024 год, для реализации проекта за 5,5 млн рублей был приобретен земельный участок в Павловском районе, одном из крупнейших аграрных районов края. Строительство комплекса СПГ уже началось, запуск первой линии намечен на вторую половину 2025 года.

В отчете сказано, что проект привлечет крупные суммы инвестиций. Для строительства завода компании был предоставлен заем от юридического лица суммарно на 385 млн рублей. Выдача средств происходит траншами. Срок договора - до 31 декабря 2031 года.

"КХ Трейд" зарегистрирован на Кубани в июне 2023 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и изначально занимался оптовой торговлей зерном. В 2024 году "КХ Трейд" прекратил эту деятельность, остатки товаров были проданы. В ноябре того же года компания зарегистрировала новый ОКВЭД - "Производство газа", данным видом деятельности предприятие планирует заниматься в 2025 году, говорится в пояснениях к отчету.

Толстопятов родился в 1973 году в Краснодарском крае. Окончил Орловский коммерческий институт, Ростовский юридический институт МВД России. Был депутатом Государственной думы пятого и шестого созыва, работал в ООО "Газпром газомоторное топливо" (заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и регионами, член правления), а также генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Москва". В головной компании ПАО "Газпром" занимал позиции заместителя начальника департамента по работе с органами власти, руководителя подразделения с функциями корпоративного секретаря; руководителя секретариата председателя совета директоров Виктора Зубкова.

В августе 2024 года Толстопятов покинул компанию. Также он оставил пост исполнительного директора Ассоциации организаций в области газомоторного топлива "Национальная газомоторная ассоциация".