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Филиппины изучают возможность снизить пошлины на американские товары

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Манила рассматривает вариант снижения тарифов на американскую продукцию в ответ на пошлины США в 17% на филиппинскую продукцию, заявила глава филиппинского Минторга Кристина Роке. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы действительно собираемся это сделать", - ответила она на вопрос, не планирует ли правительство сократить пошлины на американские товары, и добавила, что скоро в министерстве состоится обсуждение перечня товаров, на которые снизят пошлины.

Также министр сообщила, что Филиппины думают над тем, чтобы присоединиться к потенциальному коллективному ответу на пошлины США со стороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членом которой они являются.

Роке заявила, что Филиппины собираются извлечь выгоду из американских пошлин, которые ниже, чем в отношении соседних стран. Манила намерена поставлять в США больше полупроводников, а также продовольствие, включая манго и кокосы.

Министр финансов Филиппин Ральф Ректо ранее заявлял, что страна может расширить экспорт одежды на американский рынок, поскольку основные конкуренты - Китай, Бангладеш, Вьетнам, Мексика и Индия - сталкиваются с более высокими тарифами.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Bloomberg напоминает, что страны АСЕАН - среди тех, кого наиболее сильно затронули тарифы США. Так, размер пошлин против Малайзии составил 24%, против Вьетнама - 46%, Камбоджи - 49%, Индонезии - 32%, Таиланда - 37%.

АСЕАН США Филиппины
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