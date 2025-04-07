Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в I квартале на 0,6%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-марте 2025 года на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,942 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания.

В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено 758,9 тыс. TEU (-2,2% к январю-марту 2024 г.).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, сократилось на 1%, до 1,378 млн TEU. В них перевезено 20,3 млн тонн грузов (+1,3% к уровню первых трех месяцев 2024 г.). В том числе химикатов и соды - 204,4 тыс. TEU (-3,7% к уровню января - марта 2024 г.); лесных грузов - 148,6 тыс. (+5,6%); химических и минеральных удобрений - 122,6 тыс. (+3,4%); метизов - 106,9 тыс. (-4,2%); промышленных товаров - 103,3 тыс. (-4,4%); бумаги - 96,4 тыс. (+8,7%); машин, станков, двигателей - 89,7 тыс. (-7,5%); автомобилей и комплектующих - 88,9 тыс. (-9,4%); остальных и сборных грузов - 51,9 тыс. (-4,5%); черных металлов - 51,7 тыс. (-6,1%); строительных грузов - 45,3 тыс. (-29,8%); зерна - 42,9 тыс. (+26,5%); цветных металлов - 40,7 тыс. (+28,1%); нефти и нефтепродуктов - 21,3 тыс. (-14,5%); продуктов перемола - 11,9 тыс. (рост в 1,4 раза); рыбы - 8,8 тыс. (-8,3%); цветной руды и серного сырья - 6,8 тыс. (-13,1%); мяса и масла животных - 6,2 тыс. (-4,7%); каменного угля - 3,9 тыс. (+26%); картофеля, овощей, фруктов - 2,9 тыс. (-25,8%); остальных продовольственных товаров - 76,9 тыс. TEU (+10,9%).

Как сообщалось, перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-феврале выросли на 3,2%, до 1,288 млн TEU. В январе текущего года РЖД перевезли 682,3 тыс. TEU, что на 9,8% больше, чем в январе 2024 года.