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Министр торговли Нидерландов призвала ЕС к переговорам с США о пошлинах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз после введения новых пошлин США должен сохранять спокойствие, не торопиться с решениями и стремиться к переговорам с Вашингтоном, заявила министр торговли Нидерландов Ренетт Клевер.

"Нам нужно сесть за стол переговоров с американцами и посмотреть, как мы можем снизить эти тарифы", - цитируют ее западные СМИ .

Министр добавила, что реагировать на пошлины нужно таким образом, чтобы вести к деэскалации ситуации. При этом Клевер заверила, что ЕС примет контрмеры, если это потребуется для того, чтобы усадить американцев за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

Дональд Трамп США Евросоюз Ренетт Клевер Нидерланды
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