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Рыбоводным хозяйствам расширят полномочия по защите участков от браконьеров

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о производственном контроле на рыбоводных участках, расширяющий полномочия предприятий аквакультуры по охране и защите водных биоресурсов от браконьеров.

Документ (№885367-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред парламента Алексей Гордеев, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Законопроект предоставляет пользователям рыбоводных участков официальные полномочия по осуществлению производственного контроля: они смогут выявлять и фиксировать случаи незаконного изъятия рыбы и других нарушений на своих участках, оформлять акты и направлять материалы в федеральные надзорные органы. Также они получат право на "просвещение населения" с целью предотвращения нарушений.

"Предприятия, осуществляющие аквакультуру (рыбоводство), систематически сталкиваются с проникновением на их рыбоводные участки и объекты третьих лиц, осуществляющих незаконное изъятие объектов аквакультуры и вылов (добычу) водных биологических ресурсов. Складывающаяся практика создает для рыбоводных предприятий высокие риски как в отношении организации эффективного производства, так и в отношении солидарной ответственности за соблюдение действующего законодательства. В этой связи законопроект позволяет добросовестным пользователям рыбоводных участков организовать работу по охране рыбоводных участков", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Госдума
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