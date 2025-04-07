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Продажи чипов в мире в феврале выросли на 17,1% год к году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в феврале увеличились на 17,1% - до $54,92 млрд по сравнению с $46,9 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

При этом по сравнению с январем они сократились на 2,9% (с пересмотренных $56,53 млрд).

Объем продаж стал максимальным для февраля.

"В годовом выражении продажи выросли более чем на 17% десятый месяц подряд", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, в том числе это обусловлено существенным подъемом американского рынка.

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале взлетели почти в полтора раза (на 48,4%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост в Китае составил 5,6%, в Японии - 5,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - 10,8%. Между тем в Европе они снизились на 8,1%.

Реализация чипов относительно января уменьшилась в Северной и Южной Америке на 4,6%, в Европе - на 2,4%, в Японии - на 3,1%, в КНР - также на 3,1%, в АТР - на 0,1%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA
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