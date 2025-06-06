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Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении

Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 22,7% относительно того же месяца прошлого года и составили $56,96 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

К марту показатель вырос на 2,5%.

"Глобальные продажи полупроводников в апреле впервые в 2025 году выросли в помесячном сравнении", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле подскочили на 44,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 14,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 23,1%. В Европе они повысились на 0,1%, в Японии - на 4,3%.

Реализация чипов относительно марта в Северной и Южной Америке снизилась на 1,1%, в Японии - на 0,6%. При этом в КНР продажи выросли на 5,5%, в Европе - на 0,5%, в АТР - на 5,3%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Джон Ньюфер SIA
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