SoftBank Group намерена привлечь $4,1 млрд от размещения бондов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group планирует привлечь 600 млрд иен ($4,1 млрд) за счет выпуска облигаций для розничных инвесторов, говорится в сообщении компании.

Бонды с погашением в мае 2030 года будут размещаться по цене, соответствующей доходности 3-3,6% годовых. Точная стоимость будет определена 18 апреля.

Это размещение станет крупнейшим для SoftBank. Вырученные средства будут использованы, в том числе, для погашения существующих бондов.

Объем находящихся в обращении облигаций компании составляет около 7 трлн иен ($47,8 млрд), по данным LSEG. SoftBank стремится удерживать общую стоимость долга на уровне менее 25% стоимости активов. На конец 2024 года данный показатель составлял 12,9%.

Котировки акций SoftBank на торгах в понедельник рухнули на 12,3% при падении фондового индекса Nikkei 225 на 7,8%. С начала 2025 года они снизились на 36,5% и 22% соответственно.