Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря, позже отыграв часть потерь

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения вслед за мировыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent падал ниже $64 за баррель) после введения США на прошлой неделе импортных пошлин в отношении 185 иностранных торговых партнеров.

Индекс МосБиржи на утренней сессии падал ниже 2620 пунктов (минимум с 25 декабря), после чего отыграл большую часть потерь за счет ослабления доллара и закрытия коротких позиций игроками, отскочив в район 2730 пунктов; лидировали в снижении акции "Мечела" (-15,1%), "Эн+ груп" (-7,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2729,89 пункта (-1,9%), индекс РТС - 997,78 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составил 86,1891 руб. (+1,91 рубля).

Подешевели также акции ОК "Русал" (-5%), ВТБ (-3,9%), "ВК" (-3,8%), АФК "Система" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -4,3% "префы"), "НЛМК" (-3,1%), "Московской биржи" (-2,8%), "Северстали" (-2,8%), "Интер РАО" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Магнита" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "ММК" (-1%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+2%), "Роснефти" (+1,6%), "ФосАгро" (+0,8%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Т-Технологии" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что целью его недавних переговоров в Вашингтоне было восстановление российско-американских отношений в целом, и прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах. Новые контакты ожидаются уже на этой неделе, сообщил он в интервью "Первому каналу". Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю с новых годовых минимумов, на пике снижения индикатор на дневной сессии падал ниже 2650 пунктов. Кардинально ухудшился внешний фон - на мировых биржах случился обвал из-за тарифного ультиматума президента США Дональда Трампа и анонсированных контрмер других стран, нефть Brent откатилась ниже $65 за баррель.

В переговорах по урегулированию украинского конфликта пока продолжается затишье, дипломатия подбирает ключи к решению сложной геополитической проблемы. При этом замаячила угроза новых антироссийских санкций. Третий негативный фактор - инфляционное давление, регистрируемое в последние недели Росстатом. Оно вкупе с геополитической неопределенностью снижает шансы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в апреле, считает эксперт.

Во вторник будет опубликован ежемесячный прогноз по рынку нефти EIA. Мосбиржа запустит торги фьючерсами на природный газ TTF. Если в феврале рынок казался перегретым и рост на обнадеживающей геополитической риторике представлялся излишне бурным, то сейчас уже заметны признаки перепроданности акций. Эмоции и страхи возобладали, а причин для тотальной распродажи бумаг нет. Любой надежный позитив на переговорном треке РФ-США способен быстро вернуть индекс МосБиржи ближе к 3000 пунктам. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 апреля - 2650-2800 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник мировые фондовые индексы показали худшую дневную динамику с 2020 года.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность тем, что новые тарифные меры США создают серьезную угрозу для глобальной экономики, которая и так растет медленно. По ее словам, необходимо воздерживаться от действий, способных усугубить ситуацию, она призвала США и их торговых партнеров к диалогу для снижения напряженности.

Аналитики JPMorgan назвали политику США самым значительным риском для мировой экономики в этом году, повысив вероятность рецессии в 2025 году до 60% с предыдущих 40%. Эксперты Barclays и Deutsche Bank предрекли повышенный риск спада в американской экономике, если новые пошлины не будут отменены, отметил аналитик.

Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения из-за общемирового негатива (пошлины Трампа сильно повлияют на китайскую экономику, а также и на российскую) и в отсутствие позитива в геополитике. Все надежды на скорое окончание конфликта вокруг Украины почти полностью ушли, а с ними и надежды на скорое смягчение ДКП Банка России. Тем не менее текущее снижение рынка представляет собой хорошую возможность для покупок. Индекс МосБиржи падал в район 2600 пунктов, тем самым закрыв "гэп" от 20 декабря 2024 года. Если неделя закроется выше 2700 пунктов, возможен рост индекса МосБиржи до 2800-2900 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынки акций после обвала уже пытаются отскочить в условиях неопределенности. Российский рынок акций к окончанию основных торгов остался в "минусе", но отвоевал существенную часть потерь в рублевом сегменте главным образом в рамках технической коррекции.

В "плюсе" среди наиболее ликвидных бумаг к завершению сессии находились акции "Татнефти" - совет директоров компании 9 апреля рассмотрит рекомендацию по итоговым дивидендам за 2024 год. В марте "Татнефть" сообщила, в частности, о росте чистой прибыли за II полугодие 2024 года на 11% г/г, выручки - на 14% г/г, а EBITDA - на 2% г/г. Показатели превысили консенсус рынка. Акции "Эн+ груп" и "Русала" упали вслед за рынком и ценами на алюминий - стоимость металла откатилась к уровням сентября прошлого года.

На западных фондовых площадках в понедельник сохранялась повышенная волатильность. Инвесторы колебались между страхами ухудшения ситуации в крупнейших экономиках, надеждами на менее жесткий характер торговых мер и покупками у многомесячных минимумов. На данный момент высокая степень торговой неопределенности все еще актуальна, так же, как и риски новых распродаж. Российский рынок к завершению сессии остался в "минусе", пребывая в неопределенности в ожидании поступления геополитических новостей. Оба индекса (МосБиржи и РТС) закрыли образовавшиеся в ходе утреннего падения "гэпы", сняли краткосрочную перепроданность и пытались отвоевать внутридневные потери, но в целом остаются под давлением и готовы пойти ниже. Покупки во второй половине сессии пока можно объяснить главным образом техническими факторами, считает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы акций упали на 5,5-6%, к уровням мая 2024 года, неделя для американского рынка стала наихудшей со времен начала пандемии COVID-19. Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

В Азии в понедельник на фоне опасений торговых войн индексы акций также обрушились (японский Nikkei 225 упал на 7,8%, австралийский ASX Australia - на 4,1%, южнокорейский Kospi - на 5,6%, китайский Shanghai Composite - на 7,3%, гонконгский Hang Seng обвалился на 13,2%), упала Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 3,2-4,1%), но замедлился откат в США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-1,2% во главе с Dow).

В пятницу биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

Власти страны объявили, что введут дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило о мерах экспортного контроля в отношении семи видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов.

Объем промышленного производства в ФРГ в феврале уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили снижение после обновления минимумов с 2021 года на фоне новых импортных пошлин США и решений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $64,35 за баррель (-1,9% и -6,5% в пятницу), майская цена WTI - $60,76 за баррель (-2% и -7,4% в пятницу).

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, и соответственно, спроса на нефть. Падению цен на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник упали акции "Русснефти" (-7,6%), "М.Видео" (-7,5%), ПАО "Яковлев" (-6,9%), "Трубной металлургической компании" (-6,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-6,8%), "Соллерса" (-6,7%), ПАО "НоваБев Групп" (-6,6%), ПАО "Группа Позитив" (-5,9%), "Башнефти" (-5,8%).

Подросли бумаги "Мосэнерго" (+2,1%), ПАО "Мосгорломбард" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 219,56 млрд рублей (из них 32,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 27,33 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 22,71 млрд рублей на акции "Газпрома").