Набиуллина ожидает продолжения замедления инфляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Недельные данные по инфляции позволяют говорить, что замедление темпа роста цен не останавливается, заявила депутатам думской фракции КПРФ глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В январе она (инфляция) была меньше 11%, в феврале - меньше 8%, а за март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - сказала она.

По ее словам, высокая ключевая ставка смогла подавить дополнительный инфляционный импульс и сдержать сильное инфляционное давление прошлого года.