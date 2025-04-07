ЦБ РФ может перейти к снижению ставки после устойчивого замедления инфляции

Пока регулятор намерен проявлять осторожность, заявила Эльвира Набиуллина

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может перейти к снижению ключевой ставки после устойчивого замедления инфляции, пока будет проявлять осторожность, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Снижение ключевой ставки будет возможно после уверенного, устойчивого замедления инфляции. Мы сейчас будем проявлять осторожность, потому что мы в двух шагах от решительного перелома, для того чтобы период высокой инфляции не затянулся", - сказала Набиуллина на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

Она отметила, что инфляция в России снижается. На пике текущие темпы роста цен в пересчете на год в ноябре-декабре 2024 года были в районе 14%, в январе снизились примерно до 11%, в феврале были ниже 8%.

"В следующий год мы намерены войти с текущей месячной инфляцией в пересчете на год около 4%", - подчеркнула председатель ЦБ.

"Что придает нам уверенности, что мы все-таки приближаемся к цели. Первое - это набранная жесткость денежно-кредитной политики. Второе - это конфигурация бюджета. В этом году бюджет возвращается к параметрам бюджетного правила, а значит, и влияние бюджета в целом в этом году будет работать на снижение инфляции", - заявила Набиуллина.

Она также отметила меры правительства по поддержке предложения товаров и услуг.