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Набиуллина отметила, что устойчивое укрепление рубля поможет снизить инфляцию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если это будет устойчивой тенденцией, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она.

Она заявила, что ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

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"На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски", - сказала Набиуллина.

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, когда убедится в устойчивости тенденции по снижению инфляции и инфляционных ожиданий, сообщил журналистам в Астрахани советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Судя по тем данным, которые мы получили за март, это пока не финальная информация, это недельные данные, месячные могут отличаться от недельных. Но вот по недельной статистике видно, что темпы роста цен и в марте продолжали замедляться. То есть сейчас цены меняются со скоростью где-то около 7% в пересчете на год. То есть тенденция замедления инфляции налицо", - сказал Тремасов.

"Для того, чтобы переходить к смягчению денежно-кредитной политики и снижать ставку, нам нужно, во-первых, убедиться в том, что этот процесс носит устойчивый характер, убедиться в том, что снижаются также и инфляционные ожидания, они действительно пошли вниз, но пока остаются достаточно высокими и у бизнеса, и у населения, убедиться в том, что инфляционные риски также снижаются. Когда звезды встанут, когда все это сойдется, тогда, наверное, можно будет говорить о снижении ставок, но пока это преждевременно", - заявил советник председателя Банка России.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина Госдума
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