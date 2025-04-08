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Принят закон о штрафах за непредоставление участниками бюджетного процесса валютной отчетности в казначейство

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вносит поправки в КоАП и устанавливает ответственность участников бюджетного процесса за непредоставление отчетности по валютным операциям в Федеральное казначейство.

Документ (№775543-8) правительство РФ внесло в Госдуму в конце ноября 2024 г.

В июле 2022 г. были внесены изменения в закон о валютном регулировании и контроле, а также в закон о внешнеэкономической деятельности. С 1 января 2026 г. казначейство получит новые полномочия как агент валютного контроля, то есть будет отвечать за контроль валютных операций и соблюдение валютного законодательства. В соответствии с этим расчеты по валютным операциям, связанные с использованием средств федерального бюджета и бюджетных фондов, будут проводить только определенные организации (резиденты), которые участвуют в бюджетном процессе.

"Соответственно, возникла необходимость обеспечить предоставление всеми этими бюджетными организациями отчетности и форм в Федеральное казначейство - так же, как они сейчас делают, предоставляя отчетность в существующие агенты валютного контроля, то есть в коммерческие банки. Это связано с отчетностью о поступлении товаров, если произведена оплата по импорту, и о поступлении денег, если произведен такими организациями экспорт", - пояснял ранее суть законопроекта заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Согласно принятому закону, если резидент, участвующий в бюджетном процессе на федеральном уровне (кроме ЦБ РФ), не предоставит в Федеральное казначейство формы учета и отчетности по валютным операциям, связанным с использованием средств федерального бюджета, он может получить штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Вступление в силу поправок в КоАП предлагается синхронизировать с датой наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля - с 1 января 2026 г.

Госдума
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